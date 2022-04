Che cosa è successo a Mara Venier, Domenica In a rischio: nel video avverte i fan

16 aprile 2022 a

A rischio la puntata di Pasqua di Domenica In? Mara Venier fa chiarezza. La conduttrice passa con disinvoltura al glamour della tv ai video social per comunicare senza trucco e parrucco con i suoi follower. La sua spontaneità l’ha resa amatissima dal pubblico e le ha regalato una seconda giovinezza alla guida di Domenica In, il contenitore domenicale di Rai1.

Questa mattina, però, Zia Mara, come la chiamano i fan, si svegliata senza voce anche se ce l’ha fatta a pubblicare una breve clip: "Lo so che aspettate tutti la poesia di Pasqua… Questo è il massimo della mia voce oggi… Sono completamente senza voce… speriamo che domani torni, non so come farò ma va beh speriamo bene", ha spiegato sul suo account Instagram Mara Venier prima di aggiungere che avrebbe risparmiato la voce fino alla puntata. In effetti era molto afona, ma con il consueto spirito la presentatrice ha cambiato tono e ha aggiunto scherzosa: “Vi dico la poesia in veneto: se pasqua se pasqua che caro che go se magna a fugassa e se beve coco’”. Un augurio di Pasqua scherzoso e gioviale ai numerosi seguaci che hanno ricambiato entusiasti.

