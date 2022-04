Domenica in, Sabrina Ferilli non risponde a Mara Venier: silenzio e attimi di imbarazzo in studio

Giada Oricchio 17 aprile 2022 a

Sabrina Ferilli imbalsamata e scatta il fuori programma a Domenica In, il programma del giorno festivo di Rai1. Durante la puntata del giorno di Pasqua, domenica 17 aprile, una travolgente Mara Venier ha superato i problemi di voce roca e ha intervistato Leonardo Pieraccioni in occasione dell'uscita del prossimo film "Il sesso degli angeli". Una chiacchierata allegra e leggera in cui hanno coinvolto anche Sabrina Ferilli, protagonista della pellicola.

L'attrice romana, fasciata in un tubino nero con rose rose molto chic, era in collegamento da casa. A un certo punto, Venier le ha fatto una domanda ed è seguito un lungo silenzio che poi la conduttrice ha rotto intervenendo così: "Punto... cioè...ah Sabri'!". La Ferilli ha confessato: "Aspetta... non ti avevo sentito... che mi hai fatto una domanda?".

Attimi di incertezza e Leonardo Pieraccioni ha subito ironizzato: "Te non riesci a parlare, lei non ci sente... è il massimo". E lo studio è scoppiato a ridere. Mara Venier in gran forma non era intenzionata a cedere lo scettro di regina della domenica. In un'intervista a "Il Messaggero", infatti, alla domanda se fosse pronta ad andare in pensione ha risposto dritta per dritta: "Scriva come le dico: col ca**o".

