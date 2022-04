Shangai, "dove li hanno reclusi". Selvaggia Lucarelli mostra il video drammatico in Cina

12 aprile 2022 a

Da quando la Cina ha iniziato il suo più grande lockdown negli ultimi due anni, il 28 marzo scorso, da Shangai arrivano solo notizie terrificanti. La Repubblica Popolare cinese sta conducendo test di massa per controllare un focolaio che sembra crescere di giorno in giorno. La città più grande della Cina, con 26 milioni di abitanti, ha gestito epidemie passate con blocchi limitati di complessi abitativi o luoghi di lavoro. Ma all'ennesima ondata di Covid con il lockdown più duro di sempre la popolazione sta morendo di fame. Il blocco generale ha fatto esplodere numerose proteste con assalti e saccheggi nei supermercati.

Com'è ridotta Shangai con il lockdown: la popolazione muore di fame, immagini devastanti

La giornalista e blogger Selvaggia Lucarelli su Twitter ha cinguettato un video terrificante dove si vede la gente positiva chiusa in una piscina vuota dove deve trascorrere l'isolamento obbligatorio. "In Cina anche le piscine sono adibite a centri per accogliere i positivi" scrive la Lucarelli pubblicando il video.

In Cina anche le piscine sono adibite a centri per accogliere i positivi. #shanghai pic.twitter.com/u4tT5uEUKn — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) April 12, 2022

L'allarme è talmente drammatico che il Dipartimento di Stato americano ha ordinato a tutto il personale non essenziale di lasciare la città a causa dell'emergenza. Tre giorni fa aveva soltanto autorizzato lo staff non essenziale del consolato e le loro famiglie a partire e sconsigliato ai cittadini americani di recarsi nella metropoli dove da circa due settimane è in vigore un rigidissimo lockdown.

