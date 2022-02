Incubo senza fine e recessione. Marco Tronchetti Provera a Stasera Italia: rischio grave per il mondo

28 febbraio 2022 a

A cosa rischia di andare incontro l'economia italiana dopo il conflitto tra Russia e Ucraina? A rispondere alla domanda di Barbara Palombelli, conduttrice di Stasera Italia su Rete4, è Marco Tronchetti Provera, secondo il quale probabilmente entreremo in un periodo di recessione. Queste le parole dell’amministratore delegato di Pirelli nella puntata del 28 febbraio: “C’è il rischio concreto di entrare in recessione e di dover usare tutti i brutti termini economici. Sta a significare che il mondo cresce meno. Il costo dell’energia e il costo del grano, che non va sottovalutato per l’impatto che può avere sulla gente, a questi livelli sono due segnali che portano il mondo ad un rischio grave, mentre l’aspettativa della gente dopo la pandemia era di riprendere a crescere. Ora si ripiomba nell’incubo a cui si aggiungono pure immagini di guerra e di gente per le strade”.

