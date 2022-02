“Drammatico problema”. La disamina di Crosetto a Stasera Italia: la resistenza dell'Ucraina e la sottovalutazione di Putin

28 febbraio 2022 a

a

a

Una formidabile resistenza da parte dell’Ucraina e una sottovalutazione del nemico da parte della Russia. Nella puntata del 28 febbraio di Stasera Italia, talk show serale di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, c’è anche Guido Crosetto tra gli invitati. L’ex politico e fondatore di Fratelli d’Italia loda l’azione degli uomini di Kiev e bacchetta invece Vladimir Putin con parole forti: “Putin ha iniziato la guerra ma non si aspettava di trovare di fronte questa resistenza ucraina. Bastava vedere, dicono gli esperti militari non Crosetto, come avanzava l’esercito. Sembrava più un’operazione di peacekeeping, cioè andiamo, togliamo questo pazzo di Zelensky, occupiamo Kiev, mettiamo un governo amico e ce ne andiamo via. Hanno trovato una resistenza che non si aspettavano e questo è un drammatico problema, perché adesso è chiuso in un angolo. Putin ha la capacità di spazzare via l’esercito ucraino, ma se lo fa lo fa ad un costo talmente alto di vite umane che si metterebbe a quel punto contro tutto il mondo. Parlo di una strategia che - spiega l’imprenditore - non prevede l’uso della bomba atomica, ma soltanto usando gli altri mezzi. Serve il dialogo e la pace per questo motivo”.

La frustata di Molinari a Putin: “Un dittatore invasore, impossibile che vinca la guerra”

“L'Italia - prosegue Crosetto sull’argomento delle sanzioni economiche - si è dovuta adeguare alle scelte degli organismi internazionali ai quali appartiene davanti all’aggressione di un Paese sovrano. Non c’entra essere amici di Putin e aver dialogato in passato con Putin, la scelta era assolutamente obbligata per qualsiasi governo ci fosse alla guida dell’Italia”.

Secondo @GuidoCrosetto Putin ha iniziato la guerra ma non si aspettava di trovare di fronte la resistenza ucraina.#StaseraItalia pic.twitter.com/MF5idYyYaT — Stasera Italia (@StaseraItalia) February 28, 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.