L'Aria Che Tira, Renato Mannheimer gela i partiti con l'ultimo sondaggio: "Italiani preoccupati"

“I partiti si mettono in mostra per le elezioni e questo preoccupa gli italiani”. Il sondaggista Renato Mannheimer, ha commentato con Myrta Merlino, padrona di casa de L'Aria che tira su La7, lo scenario politico e l’impatto delle strategie dei partiti sui cittadini. “Gli italiani non vedono di buon occhio nuove elezioni, capiscono con fatica questa cosa dei partiti che continuano a muoversi e che sono già in campagna elettorale. La Lega in tutti i sondaggi diminuisce perdendo voti costantemente, il che spinge Matteo Salvini a farsi vedere, a parlare, però si nota una lenta erosione”.

Il calo è certificato anche dall’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 in cui il Carroccio è sceso al 16,8% (- 0,2% in una settimana) a differenza del Partito democratico e di Fratelli d'Italia che guadagnano. Mannheimer ha proseguito l’analisi: “La Lega e un po’ tutti i partiti vogliono farsi vedere in vista del voto che ci sarà l'anno prossimo però farsi vedere è un conto, mettere in minoranza il governo è un altro. E questo, anche se succede in piccole votazioni, alla popolazione italiana non piace”.

E sul futuro del premier Mario Draghi: “Non ha reagito bene alle elezioni per il Quirinale, ma non ha problemi, come dice lui, può aspirare a tanti altri posti in Europa”.

