Sofia Crisafulli incinta a 18 anni, la star di TikTok sorprende i fan. I messaggi choc: "Devi abortire"

"La notizia che mi ha stravolto la vita", la tiktoker Sofia Crisafulli ha annunciato ai suoi numerosi follower di essere incinta da tre mesi. L'influencer, che ha solo 18 anni, ha raccontato come ha vissuto questo periodo con un lungo post su Instragram: "Ed eccomi qui a rendervi partecipi di un altro meraviglioso capitolo della mia vita. Ormai sono al terzo mese di gravidanza, non sono stati mesi semplici per me, c’è chi se n’è andato e chi invece è rimasto, chi ha deciso di appoggiarmi e chi no, ho vissuto momenti pieni di ansie, paure, dubbi e incertezze che non potevo sfogare con voi ancora per un po’, ma l’attesa è finalmente finita, non vi nego che ho aspettato questo giorno più di qualsiasi altro, avrò modo di raccontarvi tutto da ora in poi, cercando di coinvolgervi il più possibile e facendovi provare le stesse emozioni che ho provato giorno per giorno".

Insomma, nei momenti importanti della vita si capisce chi resterà al proprio fianco e chi no. "Ogni mia scelta è stata difficile e ben pensata, la sera del 30 dicembre, insospettita da un ritardo decido di fare un test di gravidanza, completamente da sola ignara del risultato, che mi avrebbe stravolto la vita, l’ho tenuto nascosto a mia mamma che è stata una delle persone più importanti per me in questi mesi, passati 10 giorni, dopo la prima ecografia sentendo il suo cuoricino battere nella mia pancia ho capito che l’aborto non era proprio una cosa per me, vado contro gli ideali o le opinioni di chiunque, decido di dirglielo, sapendo che in lei avrei trovato supporto come sempre, e così è stato" ha confessato la tiktoker di Legnano.

"Scrivo queste parole con tante lacrime agli occhi, ma so che riuscirò a superare anche questa e sarà l’esperienza più bella della mia vita, non vedo l’ora di coinvolgervi e spero in un vostro supporto, vi ho sempre reso partecipe di tutto e questo penso sarà l’argomento più importante, vi voglio bene" ha concluso. Su TikTok ha postato un video con alcuni momenti privati, gli esami ecografici, la commozione della madre, ma anche alcune frasi che sembrano essere messaggi ricevuti in questi mesi: "Devi abortire", "rimarrai da sola", "non puoi prenderti questa responsabilità". Ma Sofia Crisafulli sembra aver fatto la sua scelta.

@sofiacrisafulli la notizia che mi ha stravolto la vita ♬ Originalton - Alisa

