Ingoia gli AirPods al posto dell'ibuprofene e continua a mandare vocali, per la tiktoker finisce male

Non capita tutti i giorni di ascoltare i messaggi degli amici all'interno del proprio corpo. È successo a una tiktoker americana, tale Carli Bellmer, che ha passato ore di angoscia in seguito a un incredibile errore. La ragazza era a letto e aveva in un amano una compressa di ibuprofene, nell'altra una cuffietta AirPods. Ebbene, cosìha ingerito? Naturalmente l'oggetto sbagliato.

La tiktoker 27enne ha raccontato tutto ai suoi follower. “Ho provato a rigettarlo. Mi sono stancato di vomitare, sto impazzendo” ha detto sui social che ha collezionato visualizzazioni e anche qualche cfritica di chi pensa che la sua sia solo una trovata per attirare l'attenzione. "Per scopi educativi, volevo condividere la mia esperienza su come è andando il tutto", ha detto spiegando che di aver raccontato la sua storia per evitare che la disavventura accada ad altri...

La ragazza ha mandato giù la pillola con un bicchiere d'acqua e poi, guardando che la versa compressa era nell'altra mano, si è accorta dell'errore. La vicenda si colora di toni grotteschi quando la Bellmer racconta che gli AirPods hanno continuato a funzionare anche all'interno del suo stomaco. "Prima di scollegare la cuffia dal mio telefono ho fatto trova il mio AirPod e l’ho sentito dal mio stomaco. Ho anche inviato accidentalmente un vocale ad un’amica, dall’interno del mio stomaco".

"Ora sembra comico, ma è stato molto spaventoso in quel momento" ha sottolineato su TikTok, aggiungendo di non aver più recuperato l’auricolare. Prima a provato a espellerlo vomitando, poi evidentemente ha lasciato il suo corpo in altri modi, facilmente prevedibili. “So che è stato espulso. So che era nel mio stomaco e ora non c’è più" ha detto spiegando di aver fatto una radiografia per verificare se il dispositivo fosse ancora nel suo apparato digerente.

