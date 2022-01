Manuel Bortuzzo scoppia in lacrime a Verissimo: "Quando ho detto ti amo a Lulù"

30 gennaio 2022 a

a

a

Un amore grande, quello tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié, nato nella casa del Grande Fratello vip. Il nuotatore vittima di una assurda sparatoria a Roma che lo ha costretto su una sedia a rotelle, è uscito dal reality e ha raccontato il suo rapporto con la principessa domenica 30 gennaio a Verissimo, il programma condotto su Canale 5 da Silvia Toffanin.

"Stai giocando male" Delia al GF contro Alex Belli e Soleil, si consuma il dramma

Quando si parla della prima volta in cui ha detto "ti amo" a Lulù, Manuel si scioglie in un pianto. "Lei lo aveva capito... Eravamo sotto le coperte per non farci sentire da nessuno... Io ho cominciato a piangere" racconta visibilmente emozionato. "Lei allora mi ha chiesto perché piangevo, e glielo ho detto... E così ha cominciato a piangere anche lei, poi me lo ha ripetuto cento volte..." è il tenero racconto di Bortuzzo. "È stato un momento bellissimo. Per noi due sogno il meglio, che lei possa finire il suo percorso al GfVip e che ognuno possa inseguire i propri sogni".

Manuel e Lulù, resa di conti al Gf Vip. "Vai a f..." ma lei non molla

Manuel afferma che lui e Lulù, una volta fuori dalla Casa, vogliono "vivere insieme, costruire qualcosa di importante, Tra noi c'è un legame così forte e puro. Vogliamo vivere tutto del nostro rapporto". Tornando con la mente a chi ha sparato in quella assurda notte, Bortuzzo afferma che "non provo nulla per loro. Non voglio provare nulla".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.