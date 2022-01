Charlene di Monaco non vede la luce in fondo al tunnel: irriconoscibile, perde chili e ha difficoltà a mangiare

26 gennaio 2022 a

a

a

Charlene Wittstock, moglie del principe Alberto di Monaco, ha compiuti ieri 44 anni, ma i video social in cui appare felice in compagnia del marito e dei figli Jacques e Gabriella appaiono soltanto un lontano ricordo. Come riferito da Royal Central l’ex nuotatrice sudafricana è ancora ricoverata in Svizzera e le sue condizioni non sono delle migliori. In primis la principessa di Monaco pesa soltanto 46 chili, continuando a perdere peso nonostante le cure. La Wittstock ha visto ridurre il proprio peso di altri 4 chili a causa della difficoltà a nutrirsi, visto che può assumere solo cibi liquidi. Per starle il più vicino possibile Alberto ha affittato una villa vicino a Zurigo, ma a Montecarlo restano tutti con il fiato sospeso: il ritorno in Europa dopo lunghi mesi in Africa non ha stabilizzato la situazione precaria.

"Che malattia ha Charlene di Monaco". Indiscrezione-bomba, le colpe del principe Alberto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.