Charlene di Monaco, "che problemi ha la moglie di Alberto". L'ultima atroce indiscrezione sulla malattia

Charlène in preda a eccessi di rabbia? Può essere affetta dalla sindrome di Rebecca. Ad avanzare l’ipotesi sono i magazine Schlager e LC News. La principessa di Monaco è ricoverata da un paio di mesi in una clinica riabilitativa di lusso in Svizzera per riprendersi da una profonda spossatezza fisica e psichica la cui causa però è sconosciuta.

Dopo aver trascorso 10 mesi in Sud Africa, dove ha subito quattro interventi chirurgici alla testa per una grave infezione otorinolaringoiatrica, è rientrata a Monte Carlo poco prima della metà di novembre. Ma si trattava di una breve tappa. Nemmeno 48 ore ed era già altrove.

Ebbene, secondo alcune indiscrezioni giornalistiche, la principessa soffrirebbe della “Sindrome di Rebecca”, una patologica forma di gelosia scatenata dal passato amoroso e sessuale del proprio compagno o compagna. È un’ossessione che impedisce di vivere il presente in maniera serena per l’ansia che la caratterizza e che si palesa in eccessi di rabbia e aggressività sempre più incontrollabili. Per questo è detta pure “retroattiva”. Si legge su Schlager: “A 43 anni se la Principessa vuole riprendersi deve imparare ad accettare quello che è successo”.

In verità, nel caso della coppia reale, il passato è molto presente e ingombrante. Nicole Coste, ex storica di Sua Altezza Serenissima, è spesso presente agli eventi a corte e nei mesi scorsi non solo ha festeggiato con il principe i 18 anni del figlio Alexandre, figlio naturale senza diritto al trono, ma ha anche rilasciato un’intervista con parole sprezzanti verso Charlène. Alberto ha anche un’altra figlia riconosciuta: Jazmin Grace Grimaldi, avuta da Tamara Rotolo. Più di recente si è parlato di un altro bambino la cui mamma ha chiesto il DNA per dimostrare la paternità del principe. Per Charlène, madre dei gemelli di 7 anni Jacques e Gabriella, la misura sarebbe colma: troppe le donne intorno all’allegro marito.

