Polpetta d'oro per Diego Abatantuono, nei suoi ristoranti 300mila clienti

Andrea Giacobino 13 gennaio 2022 a

a

a

Diego Abatantuono si rafforza nel business dei ristoranti specializzati in polpette. Qualche settimana fa, infatti, a Torino davanti al notaio Giuseppe D’Aloia sono stati registrati due atti di cessioni di quote attraverso i quali il noto attore è salito dal 10% al 30% e dal 10% al 28,3%, rispettivamente, di Italian Meatball Company e di The Meatballs Family. A vendere ai soci restanti sono stati gli azionisti Roberto Galli e Michela Canevari che delle due società possedevano rispettivamente il 33% e il 45% (Galli) e il 18% in entrambe per la Canevari.

Draghi al Quirinale, Abatantuono cosa rivela a Giletti

A rilevare le azioni sono stati appunto gli altri soci che oltre ad Abatantuono in Italian Meatball Company sono Nadir Malagò (30%), Giulio Morbelli e Stefano Moccagatta ciascuno col 15% e la F&L col restante 10%. I soci di The Meatballs Family sono gli stessi: Malagò col 28,3%, Morbelli e Moccagatta ciascuno col 14,1% e F&L col 15%. Il brand, lanciato nel 2013, vede locali a Milano e Roma. In otto anni negli spazi di The Meatballs Family sono passati oltre 300mila clienti che hanno assaggiato oltre 3 milioni di polpette. Le due società nel 2020, penalizzato dalle chiusure causa pandemia, hanno generato ricavi per circa 800mila euro.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.