Grande Fratello Vip, c'è il cast. E la Blasi confessa la verità su Abatantuono

Settembre a tutto reality su Canale 5. Dopo il successo di ascolti e polemiche di questa stagione, Mediaset riparte a tavoletta sui reality show. Su Canale 5, la rete ammiraglia, Simona Ventura sarà al timone di Temptation Island Vip dall’11 settembre, mentre Ilary Blasi dovrebbe debuttare lunedì 17 settembre con il Grande Fratello Vip 3. La Blasi, dopo il flop di Balalaika e i buoni risultati del Wind Summer Festival, torna alla guida di un format che le si addice. In un’intervista al settimanale “Chi”, in edicola domani, Lady Totti ha dichiarato: “Sarà un bel mix, con diverse generazioni che racconteranno, attraverso il loro privato, storie. Storie di vita, d’amore, di rinascita e di divertimento”. E rivela anche chi avrebbe voluto nella casa di Cinecittà: “Pagherei di tasca mia per avere Diego Abatantuono!”.

Ma chi entrerà nel loft dalla porta rossa? L’ex corteggiatrice ed ex fidanzata di un tronista, Valentina Rapisarda, le Donatella con Silvia Provvedi che ha appena rotto con Fabrizio Corona, Fabio Basile, Enrico Silvestrin, volto noto negli anni '90 e in cerca di rilancio, la prezzemolina Giulia Salemi, nota soprattutto per il vestito copri pubenda con cui due anni fa sfilò alla Mostra del Cinema di Venezia, il cantante Ivan Cattaneo e udite, udite: Francesco Monte. L’ex tronista torna sul luogo del delitto. Un anno fa venne lasciato da Cecilia Rodriguez in diretta tv per Ignazio Moser, poi partecipò all’Isola dei Famosi ma mandò tutto letteralmente in fumo: una canna denunciata da Eva Henger gli costò un precipitoso ritiro dall’Honduras. Non c’è due senza tre, sarà la volta buona?