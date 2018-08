Ilary Blasi prende l'ultima tintarella tra gite in barca con le amiche e giornate in spiaggia a Sabaudia prima di rituffarsi nel Grande Fratello Vip edizione numero 3 in onda da lunedì 23 settembre. Spritz, mercatini e partite di burraco, ma anche tanta passione con il marito Francesco Totti. Il settimanale "Chi" li ha pizzicati a scambiarsi coccole e baci in riva al mare. Forse parleranno anche del cast del GFVip che non è ancora completo. Lei vorrebbe Diego Abatantuono, suo compagno a Balalaika, ma l'attore ha risposto picche.

Anche un altro volto noto dello spettacolo non ha intenzione di accettare, si tratta di Marco Carta, cantante vincitore del talent "Amici". Il giovane ha rilasciato un'intervista al settimanale "Nuovo" confermando che il reality dei record non è nei suoi piani: "Non è assolutamente in programma, ma mai dire mai. Avevo detto no anche all'Isola dei famosi e a Tale e Quale show e poi ho cambiato idea. Magari in futuro".