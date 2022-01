In Onda, "Berlusconi candidato". La risposta di Matteo Renzi fa discutere Concita De Gregorio e Parenzo

07 gennaio 2022 a

a

a

"È seriamente candidato al Quirinale Silvio Berlusconi?". L'ultima domanda per Matteo Renzi, ospite a In Onda nella puntata di venerdì 7 gennaio, è quella della conduttrice Concita De Gregorio che torna sulla corsa al Colle. "Oggi Marzio Breda che è uno dei più grandi quirinalisti italiani in una bella intervista a Domani dice è molto più interessante e probabile di quello che si pensi su Berlusconi che questa volta non ascolta Gianni Letta" riporta la giornalista che freme per conoscere la risposta del suo ospite.

Il leader di Italia Viva risponde secco: "Non vedo Berlusconi da 7 anni, esattamente dal gennaio 2015 quando sul Quirinale ruppe il patto del Nazareno mettendosi contro la candidatura di Sergio Mattarella". "Non lo vede ma lo sente?" lo inchioda David Parenzo. "Non lo sento da agosto scorso" confessa il senatore scatenando l'ironia dei due conduttori: "Vedere e sentire sono due cose diverse". E Renzi gli dà ragione. "Potrebbe essere uno scenario quello di Draghi che resta a Palazzo Chigi e Berlusconi viene eletto presidente della Repubblica?" domanda ancora la De Gregorio che spiega: "Vittorio Sgarbi - che è stato recentemente ad Arcore oggi ha fatto sapere di avergli detto parla con Renzi perché lui è uno che conta in questo momento". "Non lo vedo plausibile, questa è la mia opinione" ribatte. "Il costituente ha scelto come metodo per l'elezione del presidente della Repubblica un accordo politico. Quindi bisogna che i partiti facciano uno sforzo di qualità come hanno fatto l'anno scorso quando abbiamo mandato via Conte per prendere Draghi, scelgano di mettere ai massimi livelli delle istituzioni le persone migliori. Per questo ritengo che sia imprescindibile che in uno dei due ruoli ci sia Draghi. L'Italia con Draghi un anno fa ha pescato il jolly... Non si prescinde da Mario Draghi". Sipario.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.