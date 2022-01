Controcorrente, Federico Rampini gela Veronica Gentili su Draghi: "Il vero problema del premier"

07 gennaio 2022 a

"Il problema maggiore per Draghi sarà come riuscire a spendere i soldi del NextGenerationEU". Né la pandemia (che prima o poi finirà), né la corsa al Colle: secondo Federico Rampini ospite a "Controcorrente" nella puntata di giovedì 6 gennaio il vero problema del premier è come spenderà i soldi del NextGenerationEU. "Questo decreterà la rinascita o il fallimento dell'Italia" spiega il giornalista che la definisce "un'occasione che non si ripresenta un'altra volta".

Un'affermazione quella di Rampini che sorprende tutti gli altri ospiti collegati con la trasmissione di Rete4, compresa la conduttrice Veronica Gentili che cerca quasi di replicare ma il giornalista la blocca: "Sì Veronica - esclama - Io mi ostino a pensare che i problemi maggiori per Draghi non saranno né la pandemia che non durerà in eterno, né il Quirinale".

"Il problema maggiore per Draghi sarà come riuscire a spendere i soldi del NextGenerationEU" @FedericoRampini a #Controcorrente pic.twitter.com/KqHXkJwejh — Controcorrente (@Controcorrentv) January 6, 2022

