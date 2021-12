Divorzio tra Paolo Bonolis e Lucio Presta, perché dividono le loro strade societarie

Andrea Giacobino 30 dicembre 2021 a

a

a

Divorzio societario tra Paolo Bonolis e il noto agente Lucio Presta. Qualche giorno fa, infatti a Roma davanti al notaio Giorgio Maria Calissoni si sono presentati Niccolò Presta (figlio di Lucio) quale amministratore unico della Arcobaleno Tre e Roberto Imbriale in veste di procuratore di Bonolis: nella riunione Arcobaleno Tre ha venduto il suo 30% della Sdl 2005 a Bonolis per un corrispettivo di 760mila euro superiore al nominale di 3mila euro.

"Lei ha abboccato…" Bonolis in tv tira la frecciata al veleno alla moglie

Sdl 2005 vede Sonia Bruganelli, moglie del conduttore, detenere il 51% mentre il restante 19% è del fratello Marco. La società possiede la Sdl tv, una vera e propria tv via web che permette di accedere a video inediti, clip e casting di «Avanti un altro», «Ciao Darwin» e tutte le trasmissioni principalmente condotte da Bonolis e Luca Laurenti.

Bonolis e la telefonata di scuse al GF Vip. Pace fatta con la Bruganelli

Nel 2020 Sdl 2005 ha realizzato ricavi per circa 3,5 milioni rispetto ai 7 milioni del precedente esercizio, con un utile crollato anno su anno da 1,6 milioni a 347mila euro. La liquidità è diminuita da 3,3 a 1,5 milioni ed è depositata su tre conti correnti presso Intesa Sanpaolo, Mps e Unicredit. Imbriale ha una lunga carriera nella consulenza finanziaria partita da Sanpaolo Invest e che l’ha visto emergere sul finire della prima decade degli anni 2000 come amministratore delegato di Independent Private Banker sim, rete romana di private banker e consulenti finanziari. Oggi fra l’altro è consigliere con delega per l’area commerciale della romana Agora Investments Sgr.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.