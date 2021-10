Paolo Bonolis fa pace con Sonia Bruganelli: telefonata e scuse al Grande Fratello Vip

Giada Oricchio 23 ottobre 2021 a

a

a

Pace fatta (con retroscena) tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. A siglarla è stato Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 6. La dodicesima puntata del reality show, in onda venerdì 22 ottobre, si è aperta con un “fuoriprogramma”: Signorini è partito simpaticamente dal botta e risposta a distanza tra Bruganelli, che lunedì scorso aveva definito il marito un “millantatore di ricchezze per conquistarla” e Bonolis che aveva replicato: “Per ogni pesce c’è l’esca giusta”.

L’opinionista Adriana Volpe ha commentato con un “le ha dato della merluzza”, ma Bruganelli ha risposto puntigliosa: “No, intendeva dire che ero uno di quei pesci difficili da prendere”. Il presentatore ha chiesto agli autori di chiamare in diretta Paolo Bonolis che, contrariamente a quanto immaginato dalla moglie (“figurati se risponde, starà vedendo la partita”), ha accettato il collegamento.

L’istrionico conduttore è partito con il piede sull’acceleratore: “Promettevo barche, ville, night club? Signorini, innanzitutto prima di far la trasmissione non passi per l’osteria perché sennò mi arriva ‘ambriaco”, poi ha difeso Sonia spegnendo ogni polemica: “Ancora con sta storia? Come sapete è finita in gloria. Ci siamo sposati, stiamo insieme da tantissimi anni, abbiamo tantissimi figli”.

Ed ecco il dietro le quinte: “Io a lei ho fatto una promessa vana, a lei che avrei voluto diventasse mia moglie, dissi che la sarei andata a prendere per la sua prima volta in quel di Formentera con una barca che ho definito mia perché ci stavo solo io perché mi era stata data da un amico molto caro. Sono andata a prenderla a Ibiza per farle fare la traversata verso Formentera sotto un cielo mantato di stelle”. Signorini ha aggiunto: “Ci è cascata come una pera cotta” e Bonolis: “Giustappunto ho detto che era un’esca molto prelibata per prendere il pesce più prezioso del mediterraneo”. Una dichiarazione d’amore senza se e senza ma. La stessa Bruganelli ha abbandonato il tipico cinismo per commentare le parole del marito: “Se sono felice di questa scelta? Ammazza tantissimo!”.

