Feste proibite durante il lockdown, l'ex segretario del principe William può inguaiare Boris Johnson

La gioia della nuova paternità, l'imbarazzo delle inchiesti sui party proibiti al 10 di Downin g Street, la morsa della pandemia. Periodo di alti e bassi per il premier britannico Boris Johson. Il primo ministro è diventato nuovamente papà e si prenderà un po' di tempo per stare con la famiglia. "Come sempre dovrà bilanciare questo con le sue responsabilità di primo ministro nel guidare il paese, cosa che continuerà a fare... il primo ministro ha un ruolo unico e in tempi così particolarmente difficili per il paese continuerà a governare, come si aspetta il pubblico, pur prendendosi un po' di tempo con la famiglia" ha detto il portavoce del premier, senza precisare ulteriormente.

La nascita della figlia arriva in un momento difficile per Johnson, nel pieno delle polemiche per i party natalizi del suo staff in violazione delle regole anti covid. Infatti il governo britannico ha confermato che un’inchiesta su una presunta festa di Natale lo scorso anno che avrebbe violato il lockdown negli uffici del primo ministro esaminerà anche altri due incontri precedenti che coinvolgerebbero funzionari del governo.

L’accusa principale si riferisce a un evento del 18 dicembre 2020 negli uffici del primo ministro al numero 10 di Downing Street, dove si dice che i funzionari abbiano passato una serata fra vino, cibo, giochi e uno scambio di regali natalizi in un momento in cui i regolamenti sulla pandemia vietavano la maggior parte degli incontri sociali.

Un video trapelato mostrava membri dello staff che scherzavano sulla presunta festa, provocando le dimissioni di uno dei consiglieri di Johnson e mettendo sotto pressione il primo ministro. L’indagine sarà guidata dal massimo funzionario del Regno Unito, Simon Case, che esaminerà anche un incontro presumibilmente tenuto a Downing Street il 27 novembre 2020 e un altro presso il Dipartimento dell’Istruzione il 10 dicembre.

Case è il primo funzionario britannico, nominato Cabinet Secretary and Head of the Civil Service nel settembre del 2020 . In precedenza era Permanent Secretary a Dowing Street con un focus speciale sul Covid. Ancora prima aveva lavorato con la Casa Reale: è stato segretario privato del principe William.

