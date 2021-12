Impossibile fermare Omicron. "Un milione di casi entro un mese", la Gran Bretagna corre ai ripari

09 dicembre 2021 a

La variante Omicron è destinata a prendere piede velocemente in Europa e a sostituirsi alla Delta. Una previsione arriva intanto dalla Gran Bretagna, dove "ci potrebbero essere circa un milione di casi Omicron entro un mese". Lo ha detto il ministro della Salute Sajid Javid parlando a Sky News. "Rispetto a questa nuova variante, la nostra strategia è stata quella di guadagnare tempo per valutarla e anche per costruire difese protettive" ha affermato spiegando che negli ultimi giorni si è iniziato a sapere di più sulla variante che "si diffonde molto rapidamente, più velocemente di qualsiasi altra seguenza di Covid che abbiamo visto finora". Javid ha comunque nuovamente escluso in Gran Bretagna l’introduzione di una vaccinazione obbligatoria: "È eticamente sbagliata e non funzionerebbe" ha spiegato.

Il premier Boris Johnson intanto sta valutando di l'imporre nuove restrizioni sul coronavirus in Inghilterra. Nel "Piano B" Green Pass vaccinale obbligatorio ed il ritorno allo smart working diffuso. A preoccupare il premier inglese l'avanzata di Omicron. Johnson: "Si diffonde molto più rapidamente delle precedenti varianti e non possiamo presumere che la variante Omicron del Covid-19 sia meno grave delle altre che l'hanno preceduta". "Quel che è certo - ha aggiunto - è che si diffonde molto più rapidamente delle precedenti varianti, e si sta assistendo a un rapido aumento dei casi nel Regno Unito ed in Sudafrica".

