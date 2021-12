Il principe William rivela: i miei figli sono fan di Shakira, Charlotte balla Waka Waka

06 dicembre 2021 a

a

a

Il nipote della regina Elisabetta, e prossimo erede al trono, si diverte a fare simpatiche rivelazioni sui suoi figli.

«I miei tre bambini adorano la cantante Skakira e il suo brano "Waka Waka", in particolare Charlotte che prende lezioni di danza e adora mostrare tutto il suo talento. Una passione, quella per la musica, ereditata dalla nostra famiglia». È quanto ha dichiarato in una intervista al podcast "Time to Walk" il duca di Cambridge. Ed ha ricordato che la principessa Charlotte, al suono di "Waka Waka", ama correre per tutta la cucina in tenuta "classica".

«Un brano esaltante per lei, quella musica la rende completamente folle. Louis la segue ovunque cercando di imitarla». La cantante di origine colombiana Skakira ha commentato su Twitter: «momenti di grande felicità nei quali i bambini adorano danzare, cantare, mascherarsi, fare qualche sciocchezza».

I'm so pleased you like my music Princess Charlotte! ❣️https://t.co/Ttx6K514iQ — Shakira (@shakira) December 5, 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.