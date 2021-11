La Regina Elisabetta "sconvolta" per il documentario verità su Harry e William, scontro totale con la BBC

21 novembre 2021 a

Mai così uniti. La royal family britannica fa fronte compatto contro la BBC, rea di non far visionare preventivamente ai reali il documentario The Princess and the Press che andrà in onda su BB2 lunedì 22 novembre e che potrebbe contenere cose non proprio gradite a Buckingham Palace.

Un pressing che ha pochi precedenti recenti e ha fatto attivare anche la stessa regina d'Inghilterra, Elisabetta II, alle prese con i noti problemi di salute. La sovrana infatti si è unita al principe Carlo e al principe William per boicottare il servizio pubblico britannico per la mancata visione preventiva del film. Non solo, la Royal family ha tuonato: nessuna collaborazione futura col network se verrà negato il diritto di replica.

"Le famiglie sono unite nel pensare che non sia giusto. Nessuno al palazzo l'ha visto" dice una fonte vicina ai reali ai media inglesi. Al centro del documentario, che la famiglia reale definisce solo "chiacchiericcio", ci saranno elementi per illustrare il "contesto in cui è maturato il rapporto, conflittuale come questa vicenda conferma, tra i principi William e Harry e i media. Il timore è che emergano nuove rivelazioni sui dissapori tra i due fratelli, culminati con la Meghxit di Harry e consorte.

Se c'era una cosa che accomuna i due è proprio l'insofferenza coi media inglesi. Secondo i media inglesi nel documentario emergerebbe come Harry e William hanno usato i media per diffamarsi l'un l'altro. Ma anche la Regina ora sembra arrivata al punto di rottura. Il Sun la definisce "sconvolta" per la scelta della BBC di non far visionare preventivamente The Princess and the Press.

