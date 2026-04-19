Capezzone su Scarpinato: oltre a dimettersi chieda scusa

Foto: Il Tempo

Daniele Capezzone 19 aprile 2026 a

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I grillini sono cascati male. Hanno provato a intimidire Il Tempo, e hanno sbagliato due volte. Una prima volta, perché qui non si spaventa nessuno. E una seconda volta, perché abbiamo abbondante materiale che mostra l’indifendibilità della loro condotta, a partire dal caso del senatore Scarpinato. L’ex pm ammette (ormai non può più nasconderlo) di aver «apparecchiato» l’audizione dell’ex collega Natoli. Entrambi non spiegano gli insulti verso i familiari di Paolo Borsellino, le espressioni irriguardose verso il magistrato martire, le offese contro la Presidente della Commissione Chiara Colosimo. Poi l’autogol definitivo di Scarpinato. Evoca l’audizione di Luigi Patronaggio, dicendo che era stata richiesta dal centrodestra (circostanza che non conosciamo): ma sappiamo, carte alla mano, che quell’audizione era stata sollecitata dai pentastellati.

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Non solo: Scarpinato cita la riunione in Procura a Palermo del 14 luglio ‘92, nella quale Borsellino chiese conto dello stato dell’inchiesta «mafia e appalti». Secondo Scarpinato (e le ricostruzioni di Lo Forte nel 2021 e Patronaggio nel 2023), Borsellino avrebbe appreso lì dell’archiviazione di almeno una parte dell’inchiesta. Peccato che il procuratore De Luca abbia smentito il punto anche in Antimafia, e l’abbia esplicitamente contestato nel suo documento (quello sì, di archiviazione) dell’inchiesta di Caltanissetta, come vi spiega in dettaglio (pagine e citazioni alla mano) il nostro Gaetano Mineo. Anche logicamente peraltro, perché allora il 19 luglio ‘92 il procuratore capo di Palermo Pietro Giammanco avrebbe telefonato a Borsellino per affidargli il dossier (stranamente, all’alba della domenica in cui il magistrato fu ucciso...), se appena cinque giorni prima fosse stata chiara a tutti l’avvenuta richiesta di archiviazione di magna pars dell’inchiesta? Per queste ragioni, Scarpinato farebbe bene a dimettersi dall’Antimafia, non prima di aver chiesto scusa, anche a nome di Natoli, per il contenuto spiacevolissimo delle loro conversazioni. Gioco, partita, incontro.