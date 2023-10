Palestina, tutte le mistificazioni storiche: la verità sulla Striscia di Gaza

Cicisbeo 17 ottobre 2023 a

Dopo l’attacco di Hamas a Israele sono entrati in azione i mestatori antisionisti e antisemiti asserragliati da più di settant’anni nella trincea ideologica che nega allo Stato ebraico il diritto di esistere, falsificando la storia e la realtà. Chi oggi descrive ad esempio i palestinesi di Gaza come vittime dell’oppressione, nega la prima di tutte le verità storiche, come ha ben spiegato Fiamma Nirenstein sul Giornale: Gaza infatti non è più occupata dal 2005, cioè da quando Sharon decise unilateralmente il ritiro dell’esercito e prima c’erano gli egiziani, ma andando a ritroso nei secoli si scopre che, dal 140 dopo Cristo lottarono per vivervi le comunità ebraiche poi espulse nel 1919 dagli ottomani, e definitivamente eliminate dagli arabi negli anni '20. E non c’era alcuno Stato nei territori in cui Israele entrò (per difendersi dall’attacco arabo) con la guerra dei Sei giorni, territori che erano stati illegalmente occupati dalla Giordania. La verità storica, insomma, che viene artatamente sottaciuta, è che non è mai esistito uno Stato palestinese, una narrazione alimentata dalle sinistre che nei cortei urlavano «viva Marx, viva Lenin, viva Mao Tse Tung» e che ritenevano Israele e il Sionismo un avamposto dell’imperialismo americano in Medio Oriente che aveva usurpato le terre altrui. La «questione palestinese» ha intrecciato la storia di questi decenni, in cui troppe intellighenzie occidentali - le stesse che salutarono il ritorno di Khomeini in Iran come l’avvento di un’era salvifica per il mondo - hanno sempre parteggiato per le aggressioni militari contro la Stella di David del ’56, del ’67 e del ’73, supportando così, di fatto, chi punta alla distruzione di Israele.

L'attacco a Israele ha alimentato l'antisemitismo: ondata di odio negazionista

Ebbene: il 2023 ha riportato a galla mistificazioni storiche, pulsioni antisemite e perfino consensi alle raccapriccianti imprese dei terroristi di Hamas, mentre i nipotini dei movimenti extraparlamentari di un tempo sfilano con la bandiera della Palestina schierandosi con i massacratori di bambini ebrei che usano quelli palestinesi come scudi umani. Ebbene, questa massa di nemici dell’Occidente non ha mai studiato la storia, ed evidentemente nessuna scuola gliel’ha mai davvero insegnata.

L'Occidente stanco può difendersi solo attraverso Israele

Ecco allora, per chi volesse farsi un’idea, un po’ di storia della Palestina nella ricostruzione di Sergej Spektor (Hadassh Hebrew University Hospital), che è già uscita su qualche sito ma che vale la pena riproporre: prima di Israele c'era un mandato britannico, non uno Stato palestinese; prima del Mandato britannico esisteva l'impero ottomano, non lo Stato palestinese; prima dell'Impero Ottomano c'era lo Stato Islamico Mamluk d'Egitto, non lo Stato palestinese; prima dello Stato islamico di Mamluk d'Egitto, esisteva l'Impero di Ayubide, non lo Stato palestinese. Goffrey IV di Bulonskij, noto come Goffrey de Bouillon, conquistò Gerusalemme nel 1099. Prima dell'Impero Ayubide esisteva il Regno francese e cristiano di Gerusalemme, non lo Stato palestinese; prima del Regno di Gerusalemme esistevano gli imperi di Omeyad e Fatimid, non lo Stato palestinese; prima degli imperi dell'Omeyad e Fatimid, c'era l'impero bizantino, non lo Stato palestinese: prima dell'impero bizantino c'era l'impero romano, non lo Stato palestinese; prima dell'Impero Romano c'era lo Stato Has monees, non lo Stato palestinese; prima dello Stato Hasmoneysk c’era lo Stato Selevkid, non lo stato palestinese; prima dell'impero Selevkid esisteva l'impero di Alessandro di Macedonia, non lo Stato palestinese; prima dell'impero di Alessandro di Macedonia c'era l'impero persiano, non lo Stato palestinese; prima dell’Impero persiano c'era l'Impero Babilonia, non lo Stato palestinese; prima dell’Impero Babilonia esistevano i regni di Israele e della Giudea, non lo Stato palestinese; prima dei regni di Israele e della Giudea esisteva il Regno d’Israele, non lo Stato palestinese; prima del Regno d’Israele c’era una teocrazia delle dodici ginocchia di Israele, non dello Stato palestinese; prima delle dodici generazioni della teocrazia israeliana c’era un agglomerato di città-imperi indipendenti Canaan, non lo Stato palestinese. Insomma: questa tormentata terra tutto è stata meno che lo Stato di Palestina. Agli storici dimostrare il contrario.