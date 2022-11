Dalle criptovalute catastrofe annunciata con aria di frode

Cosimo Fabrizio Dell'Aria 13 novembre 2022 a

Warren Buffet, imprenditore, finanziere chiamato «l'oracolo di Omaha» già in tempi non sospetti disse, riferendosi alle cripto-valute: «Non investo neanche un centesimo su di loro...». Come dargli torto alla luce dei recenti flop di questo sistema finanziario. Infatti, la settimana scorsa, la Binance, sponsor di club calcistici, ha annunciato di rinunciare all'acquisizione della rivale FXT, piattaforma per il trading di criptovalute. La rinuncia, annunciata su Twitter, è dovuta ai problemini riscontrati su una controllata della FXT, la Almeda, che ha un debito di circa 10 miliardi di dollari nei confronti della controllante. Le società del gruppo hanno richiesto negli USA, la chapter 11, la bancarotta, causando perdite pesantissime per le criptovalute come Bitcoin, Ethereum ed altre che sono passate da novembre 2021 da 69.000$ agli attuali 16.900$ bruciando 15miliardi $ in un giorno. Insomma una catastrofe annunciata, con aria di frode, come annunciato dall'ex segretario al Tesoro USA Larry Summer, che «più che a Lehman Brothers» ha dichiarato «lo paragonerei a Enron». Enron è la società che ha vinto l'Oscar della truffa, con condanne a 45 anni di carcere per alcuni degli smartest guys in the room, in pratica i giovani ideatori.

Basti pensare che la società oggi in fallimento negli USA è stata fondata da un 20enne SFB, Summer Bankman Fried, chiamato fino a poco tempo fa, il cavaliere bianco, il nuovo Warren Buffet, che ha accumulato un patrimonio personale di 17 miliardi di $. Alla piattaforma, che agisce per il mercato Europeo con licenza rilasciata da Cipro, auspichiamo che venga ritirata, con effetto immediato, la possibilità di operare e interrompere l'attività fallimentare. In ogni caso il fenomeno ha dei numeri importanti, basti pensare che il 10% degli Europei e il 16% degli americani usano i Bitcoin, per i loro pagamenti e investimenti, e che le transazioni con carte digitali vengono effettuate per 2/3 da società che operano al di fuori dell'Europa. Il diktat, come annunciato poche settimane fa, della Presidente della BCE Lagarde, che consenta di arrivare ad un Euro digitale sicuro, è stato quello di definire una regolamentazione legislativa certa e affidabile che consenta di mantenere la fiducia dei mercati, a scapito delle volatilità emerse con queste piattaforme. Ma la riflessione europea, nasce, anche dal costo energetico che si deve pagare per produrre criptovalute e in particolare Bitcoin, i cui consumi a livello mondiale rappresentano lo 0,4% della spesa mondiale di energia e dalla circostanza che le cripto-valute non sono eco-sostenibili, in totale controtendenza all'attuale indirizzo politico dell'EU.

In Italia, secondo il report della Global Crypto Adoption Index l'adozione delle criptovalute è cresciuta del 23% nell'ultimo anno, ponendo l'Italia, al 6° posto europeo e al 51° posto su scala mondiale. Ma l'uso di questo sistema di pagamento può portare anche dei vantaggi, quando questi vengano generati da un'autorità pubblica o privata di elevata affidabilità, anche in termini di sicurezza; infatti con le criptovalute i pagamenti non sono tracciabili dal punto di vista informatico e quindi non soggetti ad attacchi cibernetici. Altra peculiarità potrebbe essere quella dei pagamenti adottati dallo Stato su un sistema chiuso, appaltante appaltatore, in grado di generare una doppia moneta, l'euro digitale italiano. In Sardegna, terra di menti illuminate, nel 2009 hanno creato la Sardex, circuito di imprese produttrici di beni o servizi, che barattavano i loro prodotti con altre imprese, generando un economia circolare, dove le aziende vengono pagate con il sardex il cui valore non è volatile ma rimane ad 1, creando, così, un circolo virtuoso basato sulla fiducia e sulla comunità. La moneta sociale complementare. Altre regioni italiane, ben 12,hanno seguito la Sardex , e la certezza che il sistema decollerà e renderà un servizio alle piccole e medie imprese. Spunti di riflessione, questi, per i nostri Ministri, smarted-guys, Giorgetti, Butti e Urso affinché il sistema sul quale Warren Buffet non scommetterebbe neanche un centesimo, possa diventare un esempio italiano per il mondo e volano economico e sociale per le nostre aziende.