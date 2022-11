Criptovalute in picchiata: Bitcoin -11%, Ethereum a -16%

08 novembre 2022 a

Continua il forte calo del bitcoin che scende intorno ai 18 mila dollari. La regina delle criptovalute si attesta infatti a 18.382 dollari, in calo del 11.45% nelle ultime 24 ore. Performance fortemente negativa anche per Ethereum che perde il 16,59% a 1.329 dollari.

Il crollo delle criptovalute prosegue nel giorno in cui la piattaforma Binance ha fatto sapere di avere intenzione di acquistare la rivale Ftx Trading, in quello che sembra essere un’operazione di salvataggio di quest’ultima, in crisi di liquidità. Ad annunciare l’accordo sono stati i rispettivi proprietari delle piattaforme, Changpeng Zhao di Binance e Samuel Bankman-Fried di Ftx, su Twitter, ma senza rivelare dettagli.

«Questo pomeriggio, Ftx ha chiesto il nostro aiuto. C’è una significativa crisi di liquidità - ha detto Zhao su Twitter -. Per proteggere gli utenti, abbiamo firmato una (lettera di intenti) non vincolante, con l’intenzione di acquisire completamente Ftx e aiutare a coprire la crisi di liquidità». L’accordo renderebbe Binance, già la piattaforma sulla quale avviene il maggior scambio di criptovalute per volume giornaliero, un attore ancora più dominante nel settore delle criptovalute. Ftx è l’ultima società di criptovalute quest’anno a subire pressioni finanziarie a causa del crollo di valore di asset crittografici come Bitcoin ed Ethereum.