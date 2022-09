Elezioni politiche, Enrico Letta non ne azzecca una: "Fate parlare il centrosinistra fa harakiri da solo"

Arnaldo Magro 07 settembre 2022 a

È il segno dei tempi che cambiano. Una volta si sarebbe gridato al complotto, ordito per non far vincere la destra, ora sembra invece accadere il contrario. Ovvero il centrosinistra, intenzionato a mettercela tutta per far vincere queste politiche agli avversari. Quasi rassegnati Letta & Co. paiono sbagliare tutto ciò che si può sbagliare. Al punto che il mantra nel centrodestra pare sia uno soltanto: «Fate tutti silenzio. Non dite nulla. A fare harakiri, ci penseranno da soli quelli del Pd».

Da qui il fastidio per alcuni proclami ritenuti roboanti e poco attuabili. Ma la compagine di centrodestra non riscontra al momento di particolari frizioni interne. Anzi. I rapporti sono di gran lunga migliorati rispetto al recente passato ad esempio. La campagna elettorale deve essere talvolta sopra le righe, lo si sa. Ognuno parla al proprio elettorato di riferimento. A proposito di buoni rapporti, avranno ricucito i due senatori dopo il disguido della telefonata ascoltata in maniera del tutto fortuita?