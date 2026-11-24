CONTINUA LA PROTESTA

I “gruppi del tifo organizzato” della As Lazio torneranno allo stadio. Non solo per l’appuntamento derby contro la Roma, previsto per domenica 13 dicembre, ma anche per il prossimo match che vede i biancocelesti impegnati contro l’Atalanta.

“Poche eccezioni si sono distinte - scrivono in una nota gli Ultras - tra tutti sicuramente ci sono mister Gattuso, che più volte ha ribadito di capire ed accettare la nostra decisione esprimendo però il ‘sogno’ di vedere lo stadio olimpico pieno della sua gente, e la sua squadra (plasmata ad immagine e somiglianza del mister) che ad ogni trasferta è venuta sotto il settore ospite a prendersi il meritato applauso e sappiamo che ci sono vicini”.

La scelta non è però da intendersi come una pacificazione o tregua rispetto la dirigenza di Claudio Lotito: la protesta continuerà, in piena coerenza rispetto la condotta assunta in questi mesi.

“Non vuol dire bloccare la contestazione, che per questa partita continuerà dentro lo stadio, o erroneamente pensare che si rientri definitivamente, è solo l’ennesima prova di unità e compattezza di un popolo contro un despota”, prosegue la nota.

Per gli Ultras resta quindi inalterato il “giudizio completamente negativo sui comportamenti del signor Lotito, della gestione vergognosa ed approssimativa della prima società della Capitale”.

Atalanta e Roma saranno allora due eccezioni per stare vicino al popolo Lazio, restando comunque lontano dalla sua dirigenza.