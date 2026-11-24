le condizioni

L’operazione, eseguita dal professor Lasse Lempainen, ha riguardato l’allungamento della banda ileotibiale

Intervento chirurgico riuscito questa mattina per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino è stato operato a Turku in Finlandia. Lo apprende l’AGI da fonti mediche altoatesine legate allo sci alpino. Sinner, numero 2 del tennis mondiale, è stato sottoposto ad intervento chirurgico presso l’ospedale Pihlajalinna Turku Kupittaà. L’operazione alla bandelletta ileotibiale del ginocchio destro è stata effettuata dal professore Lasse Lempainen che aveva visitato Jannik lo scorso fine settimana a Milano. I tempi di recupero saranno di circa 3-4 mesi. Sinner, tennista originario di Sesto Pusteria in Alto Adige, aveva raggiunto la città finlandese nel primo pomeriggio di ieri dopo un volo privato partito da Nizza che aveva fatto scalo a Bolzano. Al rientro dalla Finlandia, Jannik dovrebbe rientrare in Alto Adige per il primo periodo della convalescenza.

Sinner è stato accompagnato dal medico che lo segue, Herbert Schönhuber, il quale ha confermato a Rai Südtirol il buon esito dell’operazione. Sinner soffriva di una tendinopatia della parte esterna del ginocchio destro, nota come sindrome della bandelletta ileotibiale, un problema da sovraccarico legato a movimenti ripetuti, cambi di direzione e frenate ad alta intensità.Secondo Schönhuber, la tecnica adottata rappresenta la soluzione meno invasiva e traumatica per risolvere definitivamente i disturbi che affliggevano il tennista. Sinner dovrà quindi saltare gli Australian Open.