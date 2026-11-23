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Il campione azzurro vola in Finlandia per l’intervento: è un bivio cruciale della carriera

Il calvario di Jannik Sinner a una svolta. Sinner è in viaggio per la Finlandia, per essere operato dal dottor Lasse Lempainen, il chirurgo che ha già esaminato il suo ginocchio destro affetto da tendinopatia esterna, detta anche sindrome della bandelletta ileotibiale. Sinner è in volo per Turku, per recarsi alla clinica Pihlajalinna Turku Kupittaa, dove lavora Lempainen.

Secondo Sky Sport, “la decisione di Sinner è arrivata dopo il consulto nei giorni scorsi con il luminare, chirurgo ortopedico di fama internazionale considerato uno dei massimi esperti al mondo nelle lesioni tendinee e muscolari”.

Sinner è ormai bloccato dalla finale di Wimbledon del 12 luglio. Dopo oltre quattro mesi di silenzio, il 10 novembre scorso ha parlato apertamente di protocolli da seguire per cercare di risolvere un problema ormai quasi cronico con una terapia conservativa che però non sta dando i risultati sperati. Ora, forse, la svolta con un intervento che, tuttavia, potrebbe tenerlo per mesi lontano dai campi.