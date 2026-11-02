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Tennis, Cobolli rinuncia a Parigi: niente Masters 1000, Atp Finals ancora in dubbio

Sembrava un infortunio lieve ma alla fine ha dovuto gettare la spugna

di Giuseppe Palmisano

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Niente Parigi per Flavio Cobolli. Il tennista romano, costretto al ritiro la scorsa settimana a Vienna contro Berrettini per un risentimento muscolare, nei giorni scorsi aveva rassicurato tutti sulle sue condizioni, puntando il Masters 1000 in programma a La Defense Arena. Ma alla fine ha dovuto gettare la spugna. “Speravo davvero di farcela - ha scritto in un post sui social Cobolli, che a Parigi andava a caccia dei punti decisivi per un posto alle Atp Finals di Torino - Oggi, dopo il media day, ho provato ad allenarmi in palestra, ma sento ancora un po’ di fastidio e non voglio rischiare. Per questo ho deciso di non giocare qui a Parigi. Questa città mi ha regalato le due settimane più importanti della mia carriera e tornare a giocare qui avrebbe un significato tanto. Ora testa al recupero. Grazie per esserci sempre”.

Attualmente sesto nella Race to Turin - ma quinto in prospettiva qualificazione vista l’assenza di Jannik Sinner - Cobolli aveva accusato un fastidio alla coscia destra già nel finale del match di primo turno contro Dimitrov a Vienna. Era comunque sceso in campo per il derby azzurro di secondo turno contro l’amico Matteo Berrettini ma si era ritirato sotto 5-2 nel primo set.

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Flavio CobolliTennis

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