Tennis, Cobolli rinuncia a Parigi: niente Masters 1000, Atp Finals ancora in dubbio

infortunio

Sembrava un infortunio lieve ma alla fine ha dovuto gettare la spugna

Niente Parigi per Flavio Cobolli. Il tennista romano, costretto al ritiro la scorsa settimana a Vienna contro Berrettini per un risentimento muscolare, nei giorni scorsi aveva rassicurato tutti sulle sue condizioni, puntando il Masters 1000 in programma a La Defense Arena. Ma alla fine ha dovuto gettare la spugna. “Speravo davvero di farcela - ha scritto in un post sui social Cobolli, che a Parigi andava a caccia dei punti decisivi per un posto alle Atp Finals di Torino - Oggi, dopo il media day, ho provato ad allenarmi in palestra, ma sento ancora un po’ di fastidio e non voglio rischiare. Per questo ho deciso di non giocare qui a Parigi. Questa città mi ha regalato le due settimane più importanti della mia carriera e tornare a giocare qui avrebbe un significato tanto. Ora testa al recupero. Grazie per esserci sempre”.

Attualmente sesto nella Race to Turin - ma quinto in prospettiva qualificazione vista l’assenza di Jannik Sinner - Cobolli aveva accusato un fastidio alla coscia destra già nel finale del match di primo turno contro Dimitrov a Vienna. Era comunque sceso in campo per il derby azzurro di secondo turno contro l’amico Matteo Berrettini ma si era ritirato sotto 5-2 nel primo set.