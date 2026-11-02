Ferrari, la «scalciata» di Hamilton: “Leclerc? La sua una mancanza di rispetto”. Cos’è successo

SCUDERIA AGITATA

Tensioni in casa Ferrari al termine del Gran Premio del Messico, dove Lewis Hamilton ha duramente criticato il compagno di scuderia Charles Leclerc per un duello in pista che, a suo dire, ha compromesso la vittoria della squadra. La scalciata è arrivata dai microfoni di Sky Sport: “Non ci siamo seduti a parlarne prima. È un qualcosa che ho già detto in passato: va tutto bene finché si corre contro il compagno di squadra, a patto che poi non si vada a danneggiare l’opportunità del team di ottenere il miglior risultato”.

La tensione è esplosa già alla curva 4 della partenza, quando il tentativo di sorpasso di Leclerc su Hamilton ha portato entrambi i piloti a lungo fuori traiettoria, costringendo il monegasco a subire una penalità di cinque secondi e permettendo a Max Verstappen di infilarsi al comando della corsa con la sua Red Bull.

Hamilton non una mezzi termini: “Credo che l’interesse del team debba venire per primo. Oggi abbiamo perso una vittoria per il team e dei punti per il secondo posto nel campionato del mondo costruttori. E questo è anche una mancanza di rispetto per tutte le persone che lavorano in fabbrica. Per fortuna abbiamo fatto comunque abbastanza punti per tenerci il secondo posto nel campionato, però ripeto: dobbiamo pensare a tutte le persone che fanno un duro lavoro per noi. Non è stato bello“.

Di avviso diverso Leclerc, che ha spiegato di aver tentato il tutto per tutto per la vittoria frenando al limite e finendo per sbagliare la curva insieme al compagno, aggiungendo di aver inizialmente pensato a restituire la posizione prima che l’arrivo di Max Verstappen rimescolasse le carte in una situazione ormai confusa.

Sulla vicenda è intervenuto con fermezza anche il Team Principal Frederic Vasseur, che ai microfoni di Canal+ ha ammesso di fare fatica ad accettare un epilogo simile, definendolo una mancanza di rispetto nei confronti del marchio e degli sforzi di tutti i dipendenti e preannunciando un immediato chiarimento interno.