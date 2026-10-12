Tennis, arriva il “sorpasso” clamoroso. Chi sarà il nuovo numero uno al mondo

Jannik Sinner è stato spodestato dal trono. L’altoatesino non chiuderà l’anno al vertice della classifica mondiale. A pesare in maniera importante sono state le ripetute assenze durante i tornei dell’anno, specie da Wimbledon in poi a causa dell’infortunio al ginocchio che tutt’ora lo tiene fermo.

A rimpiazzare il suo posto sarà Alexander Zverev. La conferma matematica è arrivata dopo la clamorosa sconfitta dello spagnolo Carlos Alcaraz, al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai, per mano del belga Zizou Bergs. Sascha sarà così il primo tedesco e il 20esimo campione nella storia dell’Atp dal 1973 a finire la stagione alla vetta del ranking.

Per Zverev, quindi, un anno da record: le prime due vittorie agli slam di Francia e Stati Uniti e, dulcis in fundo, il tetto del mondo. In attesa del ritorno alla scalata di Alcaraz e Sinner: la battaglia è ancora aperta.