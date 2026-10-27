La Lazio travolge il Sassuolo 6-2 e resta in testa alla classifica

Punteggio tennistico nell’anticipo della nona giornata di Serie A

Otto gol, un’espulsione e due rigori sbagliati: la Lazio travolge il Sassuolo 6-2 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, nell’anticipo della nona giornata di Serie A, e resta in testa alla classifica. I biancocelesti di Gattuso salgono a 25 punti (8 vittorie e un pareggio), tre in più dell’Inter che giocherà domani in casa del Venezia, ultimo in classifica.

La gara

La partita si accende subito: Taylor porta avanti la Lazio al 2′, Thorstvedt risponde al 7′. Il botta e risposta è solo l’inizio di un primo tempo scoppiettante. Isaksen al 13′ e Floriani al 16′ firmano l’allungo biancoceleste, poi al 31′ il Sassuolo perde Thorstvedt, espulso, e si ritrova in dieci. I neroverdi di Aquilani non si arrendono e al 43′ Sebastiano Esposito riapre la partita, ma nel recupero Zaccagni ristabilisce le distanze: all’intervallo è già 4-2.

Punteggio tennistico

Anche nella ripresa succede di tutto. Zaccagni sbaglia un rigore al 50′, poi Noslin cala il pokerissimo al 55′. La Lazio spreca un’altra occasione dal dischetto con Frattesi al 61′, ma quattro minuti dopo è ancora Noslin a trovare la rete: doppietta personale e definitivo 6-2.