Jannik Sinner scende in campo a Riad. Il ritorno al “Six Kings Slam”. Quando sarà

Finisce l’attesa per il ritorno in campo di Jannik Sinner. Dopo la lunga pausa dalla vittoria a Wimbledon per via di una infiammazione al ginocchio che ha compromesso tutti gli appuntamenti più importanti del finale di stagione, l’altoatesino tornerà a impugnare la racchetta in Arabia Saudita.

Il numero uno al mondo ha infatti confermato su Instagram la sua presenza alla terza edizione del “Six Kings Slam” di Riad, dov’è campione imbattuto da due anni.

Inizialmente in programma a ottobre, l’evento si svolgerà tra il 27 ed il 30 dicembre. Sinner proverà dunque a proteggere il titolo davanti ad altri cinque grandi tennisti e rivali. Non solo Novak Djokovic, ma anche Zverev, Taylor Fritz, Alex De Minaur e Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è stato sconfitto dall’italiano per due volte di fila nelle precedenti edizioni.