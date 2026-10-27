EquiHome Cerveteri: Fioranello conquista la Coppa Lazio

salto ostacoli regionale

Sono scesi in campo circa 600 binomi, distribuiti su tre giornate di gara

Si è conclusa domenica, presso gli impianti del circolo ippico EquiHome di Cerveteri, una grande festa del salto ostacoli regionale, che ha visto scendere in campo circa 600 binomi, distribuiti su tre giornate di gara. Il momento clou della manifestazione è coinciso con lo svolgimento della Coppa Lazio: una delle competizioni a squadre più longeve del calendario agonistico locale, nata nell’autunno del 1961 al Galoppatoio di Villa Borghese. A conquistare il gradino più alto del podio è stata la squadra del Centro Equestre Fioranello, capitanata da Marius Grigore Pop, dopo il decisivo il barrage finale, vinto da Flaminia Sarra in sella a Million Dream del Rilate. La giovane amazzone romana farà, inoltre, parte della squadra che rappresenterà il Lazio a Fieracavalli Verona, in occasione del Gran Premio delle Regioni.

Nella Coppa Lazio Pony Elite, ha primeggiato invece l’Excalibur di Giulia Gaia Alessandrini, mentre nella Coppa Lazio Pony, riservata ai più piccoli, a imporsi è stato l’Equestre Kappa di Chiara Menghi. Le Scuderie di Riano hanno riconfermato il titolo nel Trofeo Fratelli d’Inzeo, schierando la stessa formazione dello scorso anno, guidata da Rebecca Dutto. A consegnare il premio c’era Victoria d’Inzeo, nipote di Piero. Il Trofeo delle Associazioni è stato invece assegnato al Centro Equestre Fioranello. Grande la soddisfazione espressa dalla federazione: «Abbiamo vissuto tre giorni di gioia e felicità pura, all’insegna dello sport e dell’amicizia», ha dichiarato Carlo Nepi, presidente del Comitato FISE Lazio.