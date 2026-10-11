Basket, il primo super derby di Roma va alla Maxima: 96-95 alla Bc

La Maxima Roma ha vinto al PalaEur con il punteggio di 96-95 il derby capitolino contro la Bc Roma davanti a 9.312 spettatori. Il match valido per la terza giornata del campionato di Serie A segna il primo successo in campionato per la società guidata da Paul Matiasic. La stella della Bc Roma, Nico Mannion, è stato il miglior realizzatore della serata con 24 punti.

La Maxima si aggiudica così il primo derby romano della massima serie di basket al termine di una sfida combattutissima e decisa sul filo di lana. Una vittoria di prestigio nella stracittadina tra le due nuove realtà del basket capitolino.

Una partita intensa ed equilibrata, con la BC Roma capace di chiudere in vantaggio il primo quarto sul 33-25. La Maxima ha però saputo reagire, restando in partita e trovando nel finale i punti decisivi per imporsi con un solo punto di margine. La BC Roma con Mannion ha avuto la possibilità di conquistare la vittoria negli ultimi istanti ma il tiro dalla media distanza non è andato a segno. Un derby che inaugura nel segno dello spettacolo e dell’equilibrio la rivalità tra le due nuove squadre romane.