Ascolti tv

Tale e Quale Show domina la serata: Affari tuoi ancora leader nelle 24 ore

di Marco Zonetti
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Gli ascolti del mercoledì televisivo sono stati dominati da Rai1. Tale e Quale Show ha infatti interessato una media di 3.112.000 spettatori, pari al 22.8% di share, dopo una presentazione seguita da 3.437.000 spettatori (18.4%). Staccata, su Canale5, Viola come il Mare 3 ha conquistato 1.970.000 spettatori con il 14.0%. Terzo gradino del podio per La7, dove Una Giornata Particolare ha raggiunto 1.295.000 spettatori e il 9.1%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha segnato 963.000 spettatori (6.6%), dopo una presentazione a 907.000 (4.7%). Su Italia1 La guerra di domani ha totalizzato 886.000 spettatori e il 5.8%, mentre su Rete4 È Sempre Cartabianca si è fermato a 612.000 spettatori (5.1%), preceduto da una presentazione a 591.000 (3.1%). Sul Nove Il Tavolo di Che Tempo Che Fa ha raccolto 651.000 spettatori con il 4.2%, dopo l’anteprima a 493.000 (2.5%), e nella parte finale, Il Tavolo di Che Tempo Che Fa… E per Finire…, 353.000 spettatori con il 4.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ha ottenuto 350.000 spettatori (2.5%) e su Rai2 Patù – La Passione delle Idee 239.000 (1.6%).

Nell’access prime time Rai1 ha preso il comando. Affari Tuoi ha totalizzato 4.860.000 spettatori e il 24.7%, davanti a La Ruota della Fortuna su Canale5, che ne ha raccolti 4.249.000 con il 21.7%. Nella fascia precedente, su Rai1 Cinque Minuti ha interessato 4.200.000 spettatori (22.3%), mentre su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ne ha avuti 3.380.000 (17.6%). Su La7 Otto e Mezzo ha registrato 1.998.000 spettatori e il 10.1%. Su Rai3 Un Posto al Sole ha toccato 1.496.000 spettatori (7.6%) e Il Cavallo e la Torre 1.147.000 (6.1%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha raggiunto 1.015.000 spettatori e il 5.2%; su Rete4 4 di Sera è partito da 1.000.000 di spettatori e dal 5.2%, per scendere a 846.000 e al 4.3% nella seconda parte. Chiudono il Nove con Cash or Trash – Chi Offre di Più? (495.000 spettatori, 2.5%), Tv8 con Foodish (483.000, 2.5%) e Rai2 con Tg2 Post (477.000, 2.4%).

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