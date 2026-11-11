Ascolti Rai, il Tg1 cresce ancora. I temi caldi in Cda

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Il Consiglio di amministrazione della Rai è convocato per domani, 12 novembre, a Bologna. Secondo quanto si apprende la riunione sarà anche un’occasione per esaminare gli ascolti delle testate giornalistiche, i cui dati disponibili confermano il vantaggio del TG1 sul TG5 e indicano risultati positivi per TG3 e TGR, in particolare per le edizioni dell’informazione regionale.

Un altro dei temi principali sarà il dossier immobiliare, cioè l’aggiornamento sul patrimonio della Rai e sulle ipotesi di razionalizzazione, valorizzazione e possibile dismissione di alcune strutture. Le situazioni sotto osservazione sono Corso Sempione a Milano, dove resta aperta la prospettiva del MICO come futuro polo di riferimento, Palazzo Labia a Venezia, sede storica della TGR Veneto e immobile rilevante per la presenza Rai sul territorio, e le sedi di Firenze e Genova.

Ascolti dei telegiornali

Per quanto riguarda gli ascolti, il TG1 registra una media di 4.279.313 spettatori e il 24,29% di share, con una crescita dello 0,9%, mentre il TG5 si attesta a 3.289.787 spettatori e al 18,43% di share, con una distanza dal TG1 che si avvicina al milione di telespettatori. Cresce anche il TG2 della sera, mentre il TG3 conta 1.785.631 spettatori medi e il 13,29% di share, con un incremento del 2,7%. I dati dei primi dieci mesi della TGR, infine, confermano la crescita dello share.