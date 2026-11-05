Pierluigi Diaco, scende in campo Milly Carlucci: la reazione e il retroscena

tv e polemiche

Polemica per l’intervista all’ex prete Alberto Ravagnani

Milly Carlucci all’attacco di Pierluigi Diaco dopo il caso dell’intervista ad Alberto Ravagnani durante la puntata del 3 novembre di ‘BellaMà’ su Rai2. Ospitata avvenuta nell’ambito della parte talk del programma, che martedì era dedicata al fenomeno dei sacerdoti diventati famosi sui social, affrontando anche temi più sensibili come quelli legati alla sessualità.

Domande che in alcuni casi hanno messo in imbarazzo l’ex prete e attuale concorrente di ‘Ballando con le stelle’, provocando una vera e propria bufera su Diaco, tra critiche social e commenti politici.

Ma anche la forte reazione di Carlucci che dopo aver, di fatto, imposto un vero e proprio bando sulle future apparizioni dei protagonisti di ‘Ballando’ a ‘BellaMà’ ha definito “inaccettabile quanto accaduto”, in un post Instagram firmato assieme agli autori del talent di Rai1, e rinnovato a Ravagnani “affetto e solidarietà, già ripetutamente espressa, da tutto il nostro gruppo di lavoro, in privato”.

Gelo totale, dunque, confermato anche dal fatto che - a quanto apprende LaPresse - al momento non ci sarebbe stato nessun contatto o chiarimento, neanche telefonico, fra i due conduttori.

Polemiche che Diaco, a quanto filtra, avrebbe accolto senza particolari drammi, convinto di aver fatto il suo dovere, ponendo delle domande ritenute coerenti sia con alcune uscite pubbliche di Ravagnani, sia con il tema scelto per la parte talk della puntata del 3 novembre.