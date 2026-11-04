Fiorello a valanga su Diaco e l’intervista all’ex prete Ravagnani: “Dico quello che penso e...”

“Finto prete celebra messa a Torino. Milly, prendi pure lui”. Questi giovani non li capisco: se si fanno preti si spretano, se non sono preti fanno finta di esserlo. La pena? Andare prima a “Ballando” e poi a “BellaMa’” da Diaco". Così Fiorello a “La pennicanza” (Radio2) tornando sul caso dell’intervista di Pierluigi Diaco ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote protagonista di questa stagione di Ballando con le stelle.

“Pierluigi ha sbagliato, di sicuro. L’intervista è stata bruttissima, tutto quello che volete. Però, se dico quello che penso… anzi, meglio non dirlo - afferma scherzando - Altrimenti stasera mi ritrovo la testa di Mariotto nel letto”. E, sempre a proposito dell’ex parroco: “Diaco ci ha tenuto a precisare: ‘Non ho niente contro gli ex preti, il mio migliore amico è Terence Hill!’”.

Da Diaco alle elezioni di midterm

Fiorello ha aperto la puntata di oggi commentando i risultati delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti, che hanno visto la sconfitta di Donald Trump: “Lui non si perde d’animo e rilancia: ‘Mi candido alle primarie del PD!’”.

Spazio anche all’elezione di Chris Pappas, primo democratico eletto apertamente gay, che secondo lo showman ha commentato: “Sono gay e ho deciso di dirlo io… prima che lo dica Pierluigi Diaco”.

In chiusura, un momento a sorpresa: la telefonata in diretta di Fiorello al ministro della Difesa Guido Crosetto, in vista della serata delle Forze Armate. Crosetto sta al gioco e scherza sul passato militare dello showman: “Quasi quasi potrei raccontare qualche aneddoto di quando ha fatto il servizio militare. Me li ha raccontati qualcuno durante qualche colazione…”.

Lo showman coglie l’occasione per tagliare corto e incalzare il ministro sulla situazione a Hormuz: “Tutto bene? Speriamo…”, la risposta sintetica di quest’ultimo.