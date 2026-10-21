Michael Jackson, la storia dei Jackson Five in un documentario inedito

Musica

Un documentario con immagini esclusive e materiali d’archivio mai trasmessi in televisione ripercorrerà la storia dei Jackson Five, tra i gruppi più influenti della musica pop degli anni Settanta. Quattro dei cinque fratelli fondatori hanno raggiunto un accordo con le società di produzione Workerbee e Paper Route per la realizzazione di un film della durata di 90 minuti, la cui data di uscita internazionale non è stata ancora annunciata.

Il progetto, diretto da Benjamin Hirsch, ricostruirà il percorso artistico e personale dei fratelli Jackie, Tito, Jermaine, Marlon e Michael Jackson, quest’ultimo scomparso nel 2009. Il documentario si concentrerà in particolare sulle vicende dei quattro membri ancora coinvolti nel progetto, attraverso testimonianze dirette, filmati rari e registrazioni inedite.

Secondo la sinossi anticipata dalla rivista statunitense “Variety”, il film racconterà la storia dei fratelli e il loro cammino all’interno di una delle formazioni più popolari e influenti della musica internazionale, soffermandosi anche sulle diverse strade intraprese nelle rispettive vite. Hirsch lavora al documentario da oltre 3 anni. Il regista ha spiegato alla stampa americana che la produzione comprenderà immagini legate ai trionfi del gruppo, alle separazioni e alle successive riunioni, fino alla consacrazione dei Jackson Five come star internazionali. Tra i materiali che saranno presentati figura anche l’ultima intervista di Tito Jackson, morto nel 2024. Il musicista, uno dei membri fondatori della band, offrirà così una testimonianza particolarmente significativa sulla storia della famiglia e sul percorso che ha portato il gruppo al successo.

“Avere l’opportunità di lavorare con i fratelli Jackson è un enorme privilegio”, ha dichiarato Hirsch a “Variety”, sottolineando il valore delle storie mai raccontate, degli archivi rari e del repertorio musicale della formazione. Anche Rick Murray, amministratore delegato di Workerbee Group, ha ringraziato i membri della famiglia per la fiducia accordata alla produzione, evidenziando l’importanza di poter ricostruire la loro vicenda attraverso documenti e testimonianze originali. Uno dei temi centrali del documentario sarà l’influenza dei genitori, Joe e Katherine Jackson, nella formazione artistica e personale dei figli. In particolare, il film approfondirà il ruolo del padre Joe, che contribuì a costruire la disciplina e l’impostazione competitiva del gruppo, imponendo allenamenti rigorosi durante l’infanzia dei fratelli. Le testimonianze ripercorreranno le prime prove familiari, tra pressioni, momenti di leggerezza e la consapevolezza di partecipare alla nascita di un progetto destinato a lasciare il segno nella storia della musica pop. Spazio sarà riservato anche a Katherine Jackson, descritta dalla produzione come una figura centrale nell’impresa familiare. Attraverso filmati inediti e ricordi personali, il documentario punta così a offrire uno sguardo più ampio sulla storia dei Jackson Five, mettendo in relazione il successo internazionale della band con le dinamiche familiari che ne hanno accompagnato la nascita e l’evoluzione.