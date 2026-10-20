I casi di Teresa Battaglia surclassano il Grande Fratello Vip. Bene Lo Stato delle Cose

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono in prime time prevalere Rai1, dove Figlia della Cenere – I Casi di Teresa Battaglia ha interessato 3.355.000 spettatori, pari al 21% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha raccolto 1.870.000 spettatori (17.3%). Su Rai2 Formidabile! si è fermato a 294.000 spettatori e all’1.9%, dopo la presentazione da 417.000 (2.1%). Su Italia1 G20 ha ottenuto 1.034.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose ha segnato 1.075.000 spettatori e il 7.6%, preceduto dalla presentazione (1.127.000 – 5.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato 737.000 spettatori (6.1%), dopo la presentazione da 953.000 (4.7%). Su La7 M – Il Figlio del Secolo ha raggiunto 790.000 spettatori e il 4.8%. Su Tv8 GialappaShow ha ottenuto 755.000 spettatori (5.2%), dopo la presentazione da 601.000 (3%). Sul Nove Little Big Italy ha riunito 494.000 spettatori e il 2.9%.

Nell’access prime time Rai1 ha proposto Cinque Minuti, con 4.294.000 spettatori (21.6%), e Affari Tuoi, con 4.661.000 spettatori (22.6%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna ha raccolto 4.392.000 spettatori e il 21.4%, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.505.000 – 17.4%). Su Rai2 Tg2 Post ha registrato 535.000 spettatori (2.6%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.109.000 (5.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.145.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole ne ha raccolti 1.452.000 (7%). Su Rete4 4 di Sera ha ottenuto 1.253.000 spettatori e il 6.2% nella prima parte, 1.153.000 e il 5.6% nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha raggiunto 2.057.000 spettatori (9.9%), su Tv8 Foodish 442.000 (2.3%) e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 534.000 (2.6%). Su RealTime Casa a Prima Vista ha totalizzato 674.000 spettatori e il 3.3%.