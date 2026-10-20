Spettacoli Tv

I casi di Teresa Battaglia surclassano il Grande Fratello Vip. Bene Lo Stato delle Cose

di Marco Zonetti
Segui Il Tempo su Google DiscoverScegli Il Tempo come fonte preferita

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono in prime time prevalere Rai1, dove Figlia della Cenere – I Casi di Teresa Battaglia ha interessato 3.355.000 spettatori, pari al 21% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip ha raccolto 1.870.000 spettatori (17.3%). Su Rai2 Formidabile! si è fermato a 294.000 spettatori e all’1.9%, dopo la presentazione da 417.000 (2.1%). Su Italia1 G20 ha ottenuto 1.034.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose ha segnato 1.075.000 spettatori e il 7.6%, preceduto dalla presentazione (1.127.000 – 5.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica ha totalizzato 737.000 spettatori (6.1%), dopo la presentazione da 953.000 (4.7%). Su La7 M – Il Figlio del Secolo ha raggiunto 790.000 spettatori e il 4.8%. Su Tv8 GialappaShow ha ottenuto 755.000 spettatori (5.2%), dopo la presentazione da 601.000 (3%). Sul Nove Little Big Italy ha riunito 494.000 spettatori e il 2.9%.

Nell’access prime time Rai1 ha proposto Cinque Minuti, con 4.294.000 spettatori (21.6%), e Affari Tuoi, con 4.661.000 spettatori (22.6%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna ha raccolto 4.392.000 spettatori e il 21.4%, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.505.000 – 17.4%). Su Rai2 Tg2 Post ha registrato 535.000 spettatori (2.6%) e su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.109.000 (5.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre ha interessato 1.145.000 spettatori (5.8%), mentre Un Posto al Sole ne ha raccolti 1.452.000 (7%). Su Rete4 4 di Sera ha ottenuto 1.253.000 spettatori e il 6.2% nella prima parte, 1.153.000 e il 5.6% nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ha raggiunto 2.057.000 spettatori (9.9%), su Tv8 Foodish 442.000 (2.3%) e sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? 534.000 (2.6%). Su RealTime Casa a Prima Vista ha totalizzato 674.000 spettatori e il 3.3%.

Commenti

I commenti non sono al momento disponibili e saranno ripristinati non appena possibile. Grazie per la pazienza.