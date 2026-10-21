Da Dalla ai treni d’epoca, il racconto dell’Italia lungo i binari del Belpaese

Il gruppo Fs viaggia nel tempo

Dai vagoni che hanno attraversato la storia del Paese alle immagini di un’Italia che cambia, ma non dimentica le proprie radici. Il treno torna protagonista sul grande schermo con il nuovo spot del Gruppo FS e di Fondazione FS Italiane, presentato alla 21ª edizione della Festa del Cinema di Roma, alla presenza di Giuseppe Inchingolo, Vicedirettore Generale Corporate del Gruppo FS e di Luigi Cantamessa, Direttore Generale della Fondazione FS Italiane. Un viaggio nella memoria collettiva che intreccia cinema, musica e mobilità, raccontando il legame tra le ferrovie, i territori e le generazioni.

A fare da colonna sonora è «Felicità» di Lucio Dalla, mentre la regia è affidata a Volfango De Biasi. Il titolo scelto per la campagna, Viaggiare in Italia, viaggiando nel tempo, sintetizza l’idea alla base del progetto: riscoprire l’evoluzione del trasporto ferroviario attraverso atmosfere e ambientazioni di epoche diverse.

Al centro del racconto c’è la giovane protagonista, interpretata da Serena De Ferrari. Il suo viaggio comincia nella Sala Reale della Stazione Centrale di Milano, da dove sale a bordo di un treno storico. Da quel momento il tempo diventa una dimensione da attraversare: il passaggio da una carrozza all’altra si trasforma in un percorso tra ricordi, suggestioni e frammenti della storia italiana.

Non soltanto una campagna pubblicitaria, dunque, ma un racconto che punta a valorizzare il patrimonio ferroviario come parte integrante dell’identità nazionale. Le stazioni e i treni diventano luoghi di incontro e cambiamento, testimoni di un Paese che si muove, si trasforma e costruisce connessioni tra comunità lontane.

«Il mondo ferroviario e il cinema condividono da sempre un legame speciale», sottolinea Giuseppe Inchingolo, vicedirettore generale Corporate del Gruppo FS. Entrambi, spiega, raccontano il viaggio, il movimento e le storie delle persone, accompagnando le trasformazioni della società. La Festa del Cinema rappresenta quindi un’occasione per rinnovare questo dialogo e raccontare un’Italia capace di custodire le proprie radici guardando al futuro, con una mobilità sempre più integrata e accessibile.

La presenza del Gruppo FS alla manifestazione non si esaurisce nello spot. Sponsor ufficiale della kermesse, il gruppo porta sul red carpet anche «Pensiero Binario», installazione realizzata dai designer Giulio Iacchetti e Luca Madonini e collocata in corrispondenza dell’ingresso pedonale. L’opera reinterpreta uno degli elementi più riconoscibili del mondo ferroviario, trasformando il binario in un simbolo di connessione, movimento e possibilità.

Due iniziative diverse, unite dalla stessa idea: raccontare la ferrovia non soltanto come infrastruttura, ma come esperienza culturale e sociale. Un patrimonio fatto di luoghi, storie e viaggi che appartengono alla memoria degli italiani e che continuano a parlare anche al presente.

Il messaggio che il Gruppo FS affida alla Festa del Cinema è quello di un’Italia in movimento, consapevole della propria storia e proiettata verso nuove forme di mobilità sostenibile, integrata e accessibile. Perché, prima ancora di collegare città e territori, il treno continua a mettere in relazione persone, ricordi e generazioni.