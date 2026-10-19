Fiorello torna alla grande, Alberto Angela batte Racconto di una notte

Gli ascolti della domenica televisiva vedono la vittoria in prime time di Rai1, dove “Alberto Angela racconta Giulio Cesare” ha interessato una media di 2.151.000 spettatori, pari al 15.6% di share. Al secondo posto Canale5 con Racconto di una Notte, scelto da 1.831.000 spettatori (14%). Su Italia1 Le Iene presentano: Inside ha raccolto 1.061.000 spettatori e il 9.9%, dopo un’anteprima da 971.000 spettatori (5.3%). Su Rai2 The Rookie si è fermato a 653.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Presadiretta ha segnato 735.000 spettatori e il 4.3%, preceduto da Presadiretta Open (689.000 – 3.8%) e dalla presentazione (636.000 – 3.4%) e seguito da Presadiretta Più (488.000 – 3.5%). Su Rete4 Fuori dal Coro ha totalizzato 762.000 spettatori (6.7%), su La7 House of Trump – La Fine di Zelensky? ne ha ottenuti 472.000 (2.9%) e su Tv8 Italia’s Got Talent 342.000 (2.2%). Sul Nove Che Tempo Che Fa ha riunito 1.557.000 spettatori con il 9.3%, dopo l’anteprima da 1.280.000 (7%) e Che Tempo Che Farà (504.000 – 3%); Che Fuori Tempo Che Fa ha chiuso con 1.026.000 spettatori e il 7.7%.
Nell’access prime time, Rai1 ha dominato con il debutto di Tg1 – Edizione Più che Straordinaria con Fiorello, e i suoi 4.826.000 spettatori (26.3%). Affari Tuoi ha invece totalizzato 4.061.000 (22%), mentre su Canale5 La Ruota della Fortuna ha raccolto 4.352.000 spettatori e il 23.6%, dopo Gira La Ruota della Fortuna (3.370.000 – 18.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha interessato 860.000 spettatori (4.7%). Su Rete4 Realpolitik ha ottenuto 842.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte, 721.000 e il 3.9% nella seconda. Su La7 In Onda ha raggiunto 1.006.000 spettatori (5.5%), mentre su Tv8 4 Ristoranti si è fermato a 512.000 spettatori e al 2.8.