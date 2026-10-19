Sting in concerto a Roma: quando salirà sul palco della Cavea

Musica

Dopo una serie di concerti sold out erecensioni entusiastiche in Europa, Nord America, Asia, Africa eSud America, Sting, vincitore di 17 Grammy Awards, torna al RomaSummer Fest con il suo acclamato “Sting 3.0” Tour, in programmavenerdì 2 luglio 2027 alla Cavea dell’Auditorium Parco dellaMusica Ennio Morricone. E’ quanto si legge in una nota.Sting salirà sul palco accompagnato dallo storico chitarristae collaboratore Dominic Miller e dal talentuoso batterista ChrisMaas (Mumford & Sons, Maggie Rogers), spiega la nota, per unospettacolo intenso ed essenziale, in cui i brani più celebri delsuo repertorio saranno reinterpretati attraverso gliarrangiamenti esplosivi di una formazione in trio, capace diesaltare tutta la potenza della sua voce e della sua scritturamusicale.Il ritorno di Sting arricchisce il cartellone del Roma SummerFest 2027, la rassegna estiva prodotta dalla Fondazione Musicaper Roma, che si prepara a vivere un’edizione speciale nell’annoin cui l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone celebra ilsuo 25esimo anniversario, continua la nota. Un appuntamento checonferma la vocazione internazionale del festival e la capacitàdella Cavea di accogliere alcuni dei più grandi protagonistidella musica mondiale. Tra gli artisti già annunciati per il RomaSummer Fest 2027 figurano Hayley Williams, Lynyrd Skynyrd, TokioHotel, Take That e Beth Hart, protagonisti di un programma cheattraversa generi e generazioni, dal pop al rock, e checontinuerà ad arricchirsi di nuovi appuntamenti.Con Sting, il Roma Summer Fest aggiunge al cartellone unodegli artisti più influenti della scena musicale internazionale,autore di canzoni entrate nella storia della musica eprotagonista di una carriera straordinaria, prima con i Police epoi come solista, conclude la nota. Un nuovo grande concerto perun’estate che accompagnerà le celebrazioni dei 25 annidell’Auditorium, confermando Roma come una delle capitali europeedella musica dal vivo.