Ascolti tv, Viola come il mare trionfa in prima serata. Affari tuoi supera La Ruota della Fortuna

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I dati Auditel di mercoledì 4 novembre

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono la prima serata dominata da Canale 5: Viola come il Mare 3 ha infatti conquistato 2.380.000 spettatori e il 17% di share. Su Rai1 Insieme – La Forza che Unisce si è fermato a 1.522.000 spettatori (10.6%), mentre su La7 Una Giornata Particolare ha raggiunto 1.339.000 spettatori e l’8.8%. Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha totalizzato 1.059.000 spettatori (7.2%), davanti al film Red Sparrow su Italia 1 (833.000, 5.6%). Sul Nove Il Tavolo di Che Tempo Che Fa ha ottenuto 745.000 spettatori e il 5%, con il 5.3% (383.000) nella parte finale, …E per Finire…. Stesso 5% per È Sempre Cartabianca su Rete 4 (574.000 spettatori). Su Tv8 la Champions League con Lipsia-Manchester City ha registrato 577.000 spettatori (3.2%), mentre su Rai2 Patù – La Passione delle Idee ha chiuso a 248.000 spettatori (2%).

Nell’access prime time Rai1 ha preso il comando con Affari Tuoi: 4.306.000 spettatori e il 22%. Subito dietro La Ruota della Fortuna su Canale 5 (4.097.000, 21.1%), poi Cinque Minuti su Rai1 (3.952.000, 20.4%) e Gira La Ruota della Fortuna su Canale 5 (3.351.000, 17.2%). Su La7 Otto e Mezzo ha raggiunto il 10.9% (2.161.000), su Rai3 Un Posto al Sole il 7.3% (1.441.000) e Il Cavallo e la Torre il 5.9% (1.138.000). Su Rete 4 4 di Sera ha esordito al 5.5% (1.066.000) e nella seconda parte è sceso al 4% (797.000). Su Italia 1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha ottenuto il 5% (992.000), sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? il 3.2% (624.000), su Rai2 TG2 Post il 2.8% (555.000) e su Tv8 Tv8 Football Night l’1.4% (263.000).