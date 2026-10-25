Ascolti tv, Tú Sí Que Vales batte Ballando con le Stelle. Bene Storie al Bivio e Tg1 Ore 13.00

Ascolti tv

Gli ascolti televisivi di sabato 24 ottobre

Gli ascolti del sabato televisivo vedono la prima serata dominata dalle due reti ammiraglie. Su Rai1 Ballando con le Stelle con Milly Carlucci raccoglie una media di 2.609.000 spettatori pari al 24.5% di share, dopo Ballando Tutti in Pista che aveva toccato 3.764.000 spettatori (21.9%). Su Canale5 Tú Sí Que Vales di Maria De Filippi raggiunge una media di 3.451.000 spettatori con il 23.4%, seguito da Buonanotte con 1.571.000 e il 23.2%. In sovrapposizione dalle 21:25 alle 00:19 vince Maria con 3.455.000 teste pari al 23.4% contro Milly e i suoi 3.341.000 pari al 22.6%.

Più staccata la concorrenza. Su La7 In Altre Parole segna 1.139.000 spettatori e il 6.5% nella prima parte, poi 558.000 e il 3.8% con In Altre Parole… Ancora. Su Italia1 L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva ottiene 778.000 spettatori (4.7%). Sul Nove Accordi & Disaccordi ne conta 571.000 (3.8%), in crescita. Su Rai3 Blu Notte – Misteri Dimenticati arriva a 566.000 spettatori e al 3.7%, dopo la presentazione con 547.000 e il 3.2%. Su Rai2 The Rookie registra 532.000 spettatori (3.3%), su Rete4 American Sniper 426.000 (2.9%) e su Tv8 4 Ristoranti 261.000 (1.7%).

Nell’access prime time, su Rai1, Affari Tuoi guida con 4.205.000 spettatori e il 23.9%. Su Canale5 La Ruota della Fortuna arriva a 3.628.000 spettatori (20.5%), dopo Gira La Ruota della Fortuna con 3.059.000 e il 17.8%. Su Rete4 Realpolitik totalizza 880.000 spettatori (5.1%) nella prima parte e 818.000 (4.6%) nella seconda. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha 767.000 spettatori (4.4%), su Rai3 L’Elefante 754.000 (4.3%) e su Rai2 TG2 Post 638.000 (3.6%). Sul Nove Fratelli di Crozza si ferma a 500.000 spettatori (2.9%), su Tv8 4 Ristoranti a 433.000 (2.5%). Da segnalare nel pomeriggio di Rai2, dopo la presentazione a 345.000 (3.7%), l’ottimo risultato di Storie al Bivio Weekend con Monica Setta che conquista una media di 431.000 spettatori pari al 4.8%, top share di tutta la giornata della Seconda Rete nell’àmbito dell’intrattenimento. Degno di nota anche il risultato del Tg1 Ore 13.00 condotto da Paola Cervelli, che ieri ha raggiunto il 29.3% di share pari a una media di 3.882.000 spettatori, chiudendo un’ottima settimana con percentuali tra il 25 e il 27%.