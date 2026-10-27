Spettacoli Tv

Ascolti Tv, Teresa Battaglia surclassa il Gf Vip, ottimo Lo Stato delle Cose. Riparte bene Storie di Sera

di Marco Zonetti
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Gli ascolti del lunedì televisivo vedono Rai1 dominare la scena con Figlia della Cenere – I Casi di Teresa Battaglia, che raccoglie 3.403.000 spettatori pari al 22.2% di share, ottimo traino per Eleonora Daniele e il suo Storie di Sera, la cui nuova stagione debutta in seconda serata su Rai1 al 12.0% con 1.080.000 affezionati (seconda parte, dopo il Tg1: 399.000 - 7.4%). Tornando al Prime Time, su Canale5, Grande Fratello Vip conquista una media di 1.743.000 spettatori (16.8%). Il resto della serata si muove a distanza. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.125.000 spettatori e l’8.4%, dopo una lunga presentazione che aveva ottenuto 1.114.000 spettatori (5.8%). Su Tv8 GialappaShow ottiene 723.000 spettatori (5.2%), su Rete4 Quarta Repubblica ne totalizza 597.000 (5.1%) e su Italia1 Fast & Furious 6 ne conta 731.000 (4.8%). Su Rai2 Si accettano miracoli raccoglie 707.000 spettatori (4.3%), su La7 M – Il Figlio del Secolo 690.000 (4.2%) e sul Nove Little Big Italy 542.000 (3.3%).

Nell’access prime time, su Rai1. Affari Tuoi guida con 4.600.000 spettatori e il 22.7%, preceduto da Cinque Minuti con 4.243.000 (21.4%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna arriva a 4.309.000 spettatori (21.4%), dopo Gira La Ruota della Fortuna con 3.667.000 (18.3%). Su La7 Otto e Mezzo raggiunge 2.053.000 spettatori e il 10%. Su Rai3 Un Posto al Sole ottiene 1.408.000 spettatori (6.9%) e Il Cavallo e la Torre 1.275.000 (6.4%). Su Rete4 4 di Sera segna 1.138.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 952.000 (4.7%) nella seconda. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha 1.058.000 spettatori (5.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 457.000 spettatori (2.5%), su Rai2 TG2 Post 483.000 (2.4%) e su Tv8 Foodish 421.000 (2.3%).

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