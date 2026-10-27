Ascolti Tv, Teresa Battaglia surclassa il Gf Vip, ottimo Lo Stato delle Cose. Riparte bene Storie di Sera

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono Rai1 dominare la scena con Figlia della Cenere – I Casi di Teresa Battaglia, che raccoglie 3.403.000 spettatori pari al 22.2% di share, ottimo traino per Eleonora Daniele e il suo Storie di Sera, la cui nuova stagione debutta in seconda serata su Rai1 al 12.0% con 1.080.000 affezionati (seconda parte, dopo il Tg1: 399.000 - 7.4%). Tornando al Prime Time, su Canale5, Grande Fratello Vip conquista una media di 1.743.000 spettatori (16.8%). Il resto della serata si muove a distanza. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.125.000 spettatori e l’8.4%, dopo una lunga presentazione che aveva ottenuto 1.114.000 spettatori (5.8%). Su Tv8 GialappaShow ottiene 723.000 spettatori (5.2%), su Rete4 Quarta Repubblica ne totalizza 597.000 (5.1%) e su Italia1 Fast & Furious 6 ne conta 731.000 (4.8%). Su Rai2 Si accettano miracoli raccoglie 707.000 spettatori (4.3%), su La7 M – Il Figlio del Secolo 690.000 (4.2%) e sul Nove Little Big Italy 542.000 (3.3%).

Nell’access prime time, su Rai1. Affari Tuoi guida con 4.600.000 spettatori e il 22.7%, preceduto da Cinque Minuti con 4.243.000 (21.4%). Su Canale5 La Ruota della Fortuna arriva a 4.309.000 spettatori (21.4%), dopo Gira La Ruota della Fortuna con 3.667.000 (18.3%). Su La7 Otto e Mezzo raggiunge 2.053.000 spettatori e il 10%. Su Rai3 Un Posto al Sole ottiene 1.408.000 spettatori (6.9%) e Il Cavallo e la Torre 1.275.000 (6.4%). Su Rete4 4 di Sera segna 1.138.000 spettatori (5.7%) nella prima parte e 952.000 (4.7%) nella seconda. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha 1.058.000 spettatori (5.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 457.000 spettatori (2.5%), su Rai2 TG2 Post 483.000 (2.4%) e su Tv8 Foodish 421.000 (2.3%).