Libera vince la serata, RealPolitik tallona In Onda

Ascolti tv

Gli ascolti della domenica televisiva vedono, in prima serata, Rai1 piazzarsi davanti a tutti. Con Libera – Il Caso Elena Palma la Prima Rete raccoglie 2.626.000 spettatori pari al 16.9% di share, davanti a Canale5, dove Racconto di una Notte si ferma a 1.813.000 spettatori (11.7%). In mezzo s’inserisce lo sport. Su Italia1 LaLiga – Barcellona-Real Madrid richiama 1.954.000 spettatori (10.6%), mentre su Tv8 il Gran Premio di Formula 1 ne conta 1.228.000 (10.3%).

Sul Nove Che Tempo Che Fa registra 1.351.000 spettatori pari al 7.7%, con Che Fuori Tempo Che Fa a 992.000 (7.4%). Prima, l’anteprima aveva portato 1.218.000 spettatori (6.3%), mentre Che Tempo Che Farà si era fermato a 648.000 (3.7%). Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza 719.000 spettatori (6%). Su Rai3 Presadiretta arriva a 715.000 spettatori pari al 3.9%, dopo Presadiretta Open (594.000, 3.1%) e la presentazione (542.000, 2.7%), mentre Presadiretta Più si ferma a 479.000 e al 3.2%. Su Rai2 The Rookie ha 580.000 spettatori (3%) e su La7 La Rabbia e l’Odio 341.000 (2%).

Nell’access prime time, su Rai1 Affari Tuoi ottiene 4.126.000 spettatori e il 20.9%. Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 4.088.000 spettatori (20.6%), dopo Gira La Ruota della Fortuna con 3.461.000 e il 18.5%. Su La7 In Onda interessa 905.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 699.000 (3.6%) con In Onda Prima Serata. Su Rete4 Realpolitik raggiunge 846.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte, 658.000 e il 3.3% nella seconda.